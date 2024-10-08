Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева»: где смотреть трансляцию и прогнозы на победу

Букмекеры уже сделали свои прогнозы на матч. Ставка на победу «ЦСКА» предлагается за 2,15, а на успех «Салавата Юлаева» — за 3,05. Интересно, что многие эксперты считают, что игра будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.52, тогда как тотал меньше — за 2.45. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.10, а вероятность послематчевых буллитов оценивается коэффициентом 7.90.