Матч ЦСКА и «Салавата Юлаева»: где смотреть трансляцию и прогнозы на победу

Posted 8 октября, 09:22
Published 8 октября, 09:22
Modified 8 октября, 10:32
Updated 8 октября, 10:32
Как стало известно, матч начнется в 21:30 по уфимскому времени, а прямая трансляция стартует в 20:55 на телеканале «Матч ТВ»(3+). Также следить за игрой можно будет на matchtv.ru(3+), sportbox.ru(3+), БСТ (3+), KHL Prime(3+).
На данный момент «ЦСКА» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 15 очками, а «Салават» располагается на восьмой строчке Востока с 12 очками. Однако стоит отметить, что армейцы в последних двух домашних матчах потерпели поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:7) и челябинского «Трактора» (0:4). Уфимцы также в последней игре уступили китайскому «Куньлуню» (2:5).
Букмекеры уже сделали свои прогнозы на матч. Ставка на победу «ЦСКА» предлагается за 2,15, а на успех «Салавата Юлаева» — за 3,05. Интересно, что многие эксперты считают, что игра будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.52, тогда как тотал меньше — за 2.45. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.10, а вероятность послематчевых буллитов оценивается коэффициентом 7.90.