Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом

Posted 18 ноября, 10:38
Published 18 ноября, 10:38
Modified 18 ноября, 11:23
Updated 18 ноября, 11:23
Дело в том, что на ступенях образуется наледь, которая превращает подъем в рискованное занятие. Теперь прогулки с гидами под запретом и будут ждать своего часа до весны.
Напомним, Торатау — это не просто гора, а культурное и природное достояние Башкирии, где красивые пейзажи готовы поразить своей величественной красотой. Но зимние радости, к сожалению, не для любителей активного отдыха: теперь остается только мечтать о том, как вы поднимаетесь на вершину, пока на улице валит снег и бушует мороз.
Однако не стоит отчаиваться: весной все вернется на круги своя, и лестница снова станет вашим верным помощником в покорении вершин. А пока советуем сохранять тепло и держаться подальше от наледи