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Posted 18 ноября, 10:38

Published 18 ноября, 10:38

Modified 18 ноября, 11:23

Updated 18 ноября, 11:23

Доступ на Торатау ограничен в Башкирии

Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом

18 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.

Доступ на Торатау ограничен в Башкирии

Если вы мечтали взобраться на шихан Торатау этой зимой, готовьтесь забыть об этом. Лестница на вершину закрыта, и все из-за капризов природы, сообщают в администрации геопарка в понедельник, 18 ноября.

Дело в том, что на ступенях образуется наледь, которая превращает подъем в рискованное занятие. Теперь прогулки с гидами под запретом и будут ждать своего часа до весны.

Напомним, Торатау — это не просто гора, а культурное и природное достояние Башкирии, где красивые пейзажи готовы поразить своей величественной красотой. Но зимние радости, к сожалению, не для любителей активного отдыха: теперь остается только мечтать о том, как вы поднимаетесь на вершину, пока на улице валит снег и бушует мороз.

Однако не стоит отчаиваться: весной все вернется на круги своя, и лестница снова станет вашим верным помощником в покорении вершин. А пока советуем сохранять тепло и держаться подальше от наледи

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