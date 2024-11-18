Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом

Напомним, Торатау — это не просто гора, а культурное и природное достояние Башкирии, где красивые пейзажи готовы поразить своей величественной красотой. Но зимние радости, к сожалению, не для любителей активного отдыха: теперь остается только мечтать о том, как вы поднимаетесь на вершину, пока на улице валит снег и бушует мороз.