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Тихая охота

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Сентябрь
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Сегодня съел грибы — завтра умер
6 сентября, 16:59
Август
В Башкирии пропали полсотни грибников
31 августа, 10:56
Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии
19 августа, 08:20
Грибной рай нашли в Башкирии
Жители региона бьют все мыслимые и немыслимые рекорды по улову на тихой охоте и хвалятся успехами в соцсетях.
5 августа, 11:20
Июль
Грибы-мутанты выросли в Башкирии
Гигантский улов по 20 кг собирают любители «тихой охоты» после обильных ливней в Башкортостане и хвалятся им в соцсетях.
30 июля, 12:27

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