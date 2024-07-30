Грибы-мутанты выросли в Башкирии

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как рассказал в соцсетях спортсмен из Кумертау Владимир Куприянов, выйдя на пробежку он не поверил своим глазам — он с командой случайно обнаружил целое гнездо дождевиков внушительных размеров.
Вернувшись домой, горожанин положил весь свой улов на весы — получилось более 20 кг. При этом самый тяжёлый из грибов оказался массой в 5,6 кг.
В комментариях жителя Башкирии поздравляют с удачным уловом.
— Вот это мутанты!
— Первый раз такие вижу.
— Я сначала подумала тыквы, класс!
В интернете опытные любители тихой охоты пишут, что употребление таких грибов в пищу — безопасно. Однако важно, чтобы они не оказались слишком старыми — такие могут иметь высокое содержание токсинов. Определить съедобные грибы можно по белоснежной мякоти и приятному запаху.
Тем не менее, обнаружив подобную находку, неопытным грибникам обязательно нужно спросить совета у знающих людей.