Грибы-мутанты выросли в Башкирии

В интернете опытные любители тихой охоты пишут, что употребление таких грибов в пищу — безопасно. Однако важно, чтобы они не оказались слишком старыми — такие могут иметь высокое содержание токсинов. Определить съедобные грибы можно по белоснежной мякоти и приятному запаху.