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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Грибы-мутанты выросли в Башкирии

Грибы-мутанты выросли в Башкирии

30 июля 2024, 12:27
Фото: Vk.com
Гигантский улов по 20 кг собирают любители «тихой охоты» после обильных ливней в Башкортостане и хвалятся им в соцсетях.

Как рассказал в соцсетях спортсмен из Кумертау Владимир Куприянов, выйдя на пробежку он не поверил своим глазам — он с командой случайно обнаружил целое гнездо дождевиков внушительных размеров.

Вернувшись домой, горожанин положил весь свой улов на весы — получилось более 20 кг. При этом самый тяжёлый из грибов оказался массой в 5,6 кг.

В комментариях жителя Башкирии поздравляют с удачным уловом.

— Вот это мутанты!
— Первый раз такие вижу.
— Я сначала подумала тыквы, класс!
Фото: Vk.com

В интернете опытные любители тихой охоты пишут, что употребление таких грибов в пищу — безопасно. Однако важно, чтобы они не оказались слишком старыми — такие могут иметь высокое содержание токсинов. Определить съедобные грибы можно по белоснежной мякоти и приятному запаху.

Тем не менее, обнаружив подобную находку, неопытным грибникам обязательно нужно спросить совета у знающих людей.

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#Общество#Башкортостан#Лето#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кумертау#Природа#Грибы#Дожди#Тихая охота#Улов
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