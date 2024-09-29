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Сентябрь
Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии
29 сентября, 14:35
Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы
6 сентября, 06:54
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
4 сентября, 11:46
Август
Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии
27 августа, 04:22
Ядовитый монстр проник в Башкирию
12 августа, 08:56
Июль
Тело ребенка нашли в реке в Башкирии
Труп школьницы по завершении поисков передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля, 13:15

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