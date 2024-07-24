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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Тело ребенка нашли в реке в Башкирии

Тело ребенка нашли в реке в Башкирии

24 июля 2024, 13:15
Тело погибшей по завершении поисков передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Тело ребенка извлекли из воды спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Погибшую девочку нашли в окрестностях села Ильчигулово в Миякинскогм районе республики. В настоящий момент её тело передано правоохранителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее спасатели спасли семью, застрявшую на автомобиле в реке Инзер. Как выяснилось, отец семейства решил пересечь реку на своем авто, однако не учел его мощность и силу течения в реке. Автомобиль удалось вытащить на сушу. Никто из членов семьи в результате происшествия на пострадал.

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