Тело ребенка нашли в реке в Башкирии

Напомним, ранее спасатели спасли семью, застрявшую на автомобиле в реке Инзер. Как выяснилось, отец семейства решил пересечь реку на своем авто, однако не учел его мощность и силу течения в реке. Автомобиль удалось вытащить на сушу. Никто из членов семьи в результате происшествия на пострадал.