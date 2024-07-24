Тело ребенка нашли в реке в Башкирии

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Тело ребенка извлекли из воды спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Погибшую девочку нашли в окрестностях села Ильчигулово в Миякинскогм районе республики. В настоящий момент её тело передано правоохранителям, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее спасатели спасли семью, застрявшую на автомобиле в реке Инзер. Как выяснилось, отец семейства решил пересечь реку на своем авто, однако не учел его мощность и силу течения в реке. Автомобиль удалось вытащить на сушу. Никто из членов семьи в результате происшествия на пострадал.