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Updated Сегодня, 05:15

Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии

Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии

15 июля 2024, 05:13
Фото: 1MI
Сплавлявшиеся по реке туристы оказались в воде из-за сильного течения, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Плавательное средство перевернулось на реке Белой в Бурзянском районе республики. Причиной тому стало сильное течение. В результате опрокидывания в воде оказалась сплавлявшаяся по реке группа из семи человек.

На их поиски самостоятельно отправились двое человек, однако результатов это не принесло. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

На сплавлявшихся, к счастью, были надеты спасательные жилеты. Они смогли сопротивляться бурному течению и, добравшись до берега, своими силами добрались до близлежащего населенного пункта.

В результате происшествия никто не погиб. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

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