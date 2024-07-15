Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Плавательное средство перевернулось на реке Белой в Бурзянском районе республики. Причиной тому стало сильное течение. В результате опрокидывания в воде оказалась сплавлявшаяся по реке группа из семи человек.
На их поиски самостоятельно отправились двое человек, однако результатов это не принесло. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
На сплавлявшихся, к счастью, были надеты спасательные жилеты. Они смогли сопротивляться бурному течению и, добравшись до берега, своими силами добрались до близлежащего населенного пункта.
В результате происшествия никто не погиб. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.