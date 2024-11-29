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Тараканы

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Ноябрь
Тараканы объявили войну вашему дому? Узнали, чего насекомые боятся больше огня
29 ноября, 12:03
Неделя в Башкирии: обезглавленная администрация, скандал с тараканами, мэр на СВО
15 ноября, 14:24
Октябрь
Котлетами с тараканами кормят в Башкирии
1 октября, 09:19
Сентябрь
Почему тараканы не уходят из вашей квартиры: ошибки в дезинфекции
13 сентября, 11:30
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
2 сентября, 15:21
Май
К проверке детского сада с тараканами в Уфе подключилась прокуратура
3 мая, 12:30
Тараканами в уфимском детском саду заинтересовался Роспотребнадзор
3 мая, 08:10

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