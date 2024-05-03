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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Уфе прокуратура проверит детский сад, где родители жаловались на тараканов

К проверке детского сада с тараканами в Уфе подключилась прокуратура

3 мая 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе прокуратура проверит детский сад, где родители жаловались на тараканов

В настоящий момент ведомство инициировало проведение проверки.
Сюжет
Дети

Прокуратура Советского района проводит проверку в детском саду Уфы. Предположительно речь идёт о детском саду №131, где по словам родителей воспитанников, были неоднократно замечены тараканы.

В садике проводится проверкаВ садике проводится проверка
В садике проводится проверка
Фото: Прокуратура РБ/ Telegram
«Я заметил тараканов в своей ладони. Это уже не первый раз, когда я их вижу. Когда я показал сотрудникам садика, они утверждали в один голос, что это просто жуки, а не тараканы. То есть, они считают, что жуки — это нормально?!» — написал родственник одного из воспитанников детского сада в соцсетях.

Прокуратура проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также ранее на жалобы родителей о насекомых отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства, по итогам выяснения будут приняты меры реагирования.

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#Общество#Прокуратура Башкортостана#Дети#Роспотребнадзор#Детский сад#Новости Башкирии#Новости Уфы#Советский район#Тараканы
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