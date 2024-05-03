К проверке детского сада с тараканами в Уфе подключилась прокуратура

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Прокуратура Советского района проводит проверку в детском саду Уфы. Предположительно речь идёт о детском саду №131, где по словам родителей воспитанников, были неоднократно замечены тараканы.
«Я заметил тараканов в своей ладони. Это уже не первый раз, когда я их вижу. Когда я показал сотрудникам садика, они утверждали в один голос, что это просто жуки, а не тараканы. То есть, они считают, что жуки — это нормально?!» — написал родственник одного из воспитанников детского сада в соцсетях.
Прокуратура проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также ранее на жалобы родителей о насекомых отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства, по итогам выяснения будут приняты меры реагирования.