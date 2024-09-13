Почему тараканы не уходят из вашей квартиры: ошибки в дезинфекции

Posted 13 сентября, 11:30
Published 13 сентября, 11:30
Modified 13 сентября, 11:30
Updated 13 сентября, 11:30
Тараканы появляются в наших жилищах по самым разным причинам. Это может быть небрежность соседей, поездка из командировки с «нежданными гостями» в сумке или просто уютное, теплое и влажное место с остатками еды. И несмотря на то, что они могут выжить несколько недель без питания, от них сложно избавиться. Но почему мы так бессильны перед этими насекомыми?
Подробнее об этом рассказали эксперты копании ООО «КемиПро» в издании «Ботаничка». Возможно, дело в том, что мы совершаем ряд ошибок в процессе борьбы.
Использование инсектицидов только в местах, где видны тараканы, является распространенной ошибкой. Это подобно лечению симптомов болезни, не устраняя ее причину. Тараканы — очень выносливые и адаптивные насекомые, которые обычно имеют разветвленные системы убежищ и гнезд внутри зданий.
Основное гнездо, где происходит размножение и где находится большинство насекомых, может находиться в труднодоступных местах: за стенами, под полами, в вентиляционных системах или в других скрытых уголках.
— Для эффективного решения проблемы необходимо тщательно обработать все участки помещения, включая углы и скрытые места. Это увеличит вероятность полного устранения проблемы, — советуют эксперты портала «Ботаничка».
Тараканы обладают удивительной способностью к адаптации и могут развивать устойчивость к инсектицидам, если они используются повторно и длительное время. Это явление, известное как резистентность, происходит потому, что некоторые особи в популяции имеют генетические изменения, которые позволяют им выживать после контакта с определенным видом отравы.
Эти устойчивые особи размножаются, передавая свои гены потомству, и со временем доля устойчивых тараканов в популяции увеличивается. Поэтому использовать одно и то же средство в течение долгого времени нельзя. Не стоит забывать, что действие инсектицидов имеет временный эффект и после проветривания помещения они теряют свою силу.
Даже если после обработки помещения тараканы исчезли, это не означает, что проблема полностью решена. Насекомые могут просто уйти в «подполье», оставив яйца и личинки, которые не так чувствительны к действию инсектицидов. Поэтому важно проводить неоднократные обработки, обновлять приманки и ловушки.
— Можно считать, что дом полностью очищен от тараканов, только если вы не наблюдаете этих насекомых в течение минимум 2-3 месяцев. До этого времени нельзя утверждать о полной эрадикации паразитов, — предупреждают специалисты.
Часто люди пренебрегают этим элементом борьбы с тараканами, полагая, что уничтожение взрослых особей решит проблему. Однако необходимо также предотвратить их появление, заделывая щели в полу и стенах, установливая противомоскитные сетки и регулярно обрабатывая помещение.
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Источник: botanichka.ru