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Posted 13 сентября, 11:30

Published 13 сентября, 11:30

Modified 13 сентября, 11:30

Updated 13 сентября, 11:30

Почему тараканы не уходят из наших домов?

Почему тараканы не уходят из вашей квартиры: ошибки в дезинфекции

13 сентября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Почему тараканы не уходят из наших домов?
Домашние тараканы — это не только неприятные соседи, но и переносчики различных инфекций. Однако ответ на вопрос «как избавиться от тараканов» может быть не так уж и сложным, как кажется. Проблема, в большинстве своем, кроется в ошибках самих людей, которые борются с этими неприятными насекомыми.

Тараканы появляются в наших жилищах по самым разным причинам. Это может быть небрежность соседей, поездка из командировки с «нежданными гостями» в сумке или просто уютное, теплое и влажное место с остатками еды. И несмотря на то, что они могут выжить несколько недель без питания, от них сложно избавиться. Но почему мы так бессильны перед этими насекомыми?

Подробнее об этом рассказали эксперты копании ООО «КемиПро» в издании «Ботаничка». Возможно, дело в том, что мы совершаем ряд ошибок в процессе борьбы.

Ошибка 1: неправильная обработка

Использование инсектицидов только в местах, где видны тараканы, является распространенной ошибкой. Это подобно лечению симптомов болезни, не устраняя ее причину. Тараканы — очень выносливые и адаптивные насекомые, которые обычно имеют разветвленные системы убежищ и гнезд внутри зданий.

Основное гнездо, где происходит размножение и где находится большинство насекомых, может находиться в труднодоступных местах: за стенами, под полами, в вентиляционных системах или в других скрытых уголках.

— Для эффективного решения проблемы необходимо тщательно обработать все участки помещения, включая углы и скрытые места. Это увеличит вероятность полного устранения проблемы, — советуют эксперты портала «Ботаничка».
Ошибки в борьбе с тараканамиОшибки в борьбе с тараканами
Фото: Изображение Midjourney. Ошибки в борьбе с тараканами

Ошибка 2: приспосабливаемость к ядам

Тараканы обладают удивительной способностью к адаптации и могут развивать устойчивость к инсектицидам, если они используются повторно и длительное время. Это явление, известное как резистентность, происходит потому, что некоторые особи в популяции имеют генетические изменения, которые позволяют им выживать после контакта с определенным видом отравы.

Эти устойчивые особи размножаются, передавая свои гены потомству, и со временем доля устойчивых тараканов в популяции увеличивается. Поэтому использовать одно и то же средство в течение долгого времени нельзя. Не стоит забывать, что действие инсектицидов имеет временный эффект и после проветривания помещения они теряют свою силу.

Ошибка 3: редкие обработки

Даже если после обработки помещения тараканы исчезли, это не означает, что проблема полностью решена. Насекомые могут просто уйти в «подполье», оставив яйца и личинки, которые не так чувствительны к действию инсектицидов. Поэтому важно проводить неоднократные обработки, обновлять приманки и ловушки.

— Можно считать, что дом полностью очищен от тараканов, только если вы не наблюдаете этих насекомых в течение минимум 2-3 месяцев. До этого времени нельзя утверждать о полной эрадикации паразитов, — предупреждают специалисты.

Ошибка 4: профилактика

Часто люди пренебрегают этим элементом борьбы с тараканами, полагая, что уничтожение взрослых особей решит проблему. Однако необходимо также предотвратить их появление, заделывая щели в полу и стенах, установливая противомоскитные сетки и регулярно обрабатывая помещение.

Источник: botanichka.ru

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#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#Тараканы#Вредители#КЦ#Дом и сад#Борьба с вредителями
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