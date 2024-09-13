Почему тараканы не уходят из вашей квартиры: ошибки в дезинфекции

Тараканы появляются в наших жилищах по самым разным причинам. Это может быть небрежность соседей, поездка из командировки с «нежданными гостями» в сумке или просто уютное, теплое и влажное место с остатками еды. И несмотря на то, что они могут выжить несколько недель без питания, от них сложно избавиться. Но почему мы так бессильны перед этими насекомыми?