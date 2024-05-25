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В Уфе устанавливают «говорящие» светофоры за ₽7 млн

В Уфе устанавливают «говорящие» светофоры за ₽7 млн

25 мая 2024, 08:41
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
В столице Башкирии устанавливают речевые информаторы на пешеходных светофорах. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.

Как сообщал ранее Mkset, власти Уфы намерены установить 171 «говорящее» устройство, речь идет о 27 участках. Начальная цена контракта на выполнение работ составляла 6,9 млн рублей.

Устройства звукового сопровождения дублируют информацию о зеленом сигнале, в этот же момент светофор «проговаривает» название улицы, проезжую часть которой можно перейти. Информаторы должны помочь инвалидам по зрению безопасно передвигаться по городу.

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У многих уфимцев возникали вопросы о том, не будет ли постоянное проигрывание аудиозаписей с информаторов мешать покою жильцов стоящих рядом домов. Как рассказал градоначальник, по ночам — с 23:00 до 06:00 — устройства собираются выключать, по праздникам светофоры будут «молчать» после 21:30 и до 07:00.

Ранее власти Уфы объявили конкурс на ремонт улицы Новомостовой. Один метр замены дорожного полотна оценили почти в 400 тысяч рублей.

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