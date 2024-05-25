В Уфе устанавливают «говорящие» светофоры за ₽7 млн

У многих уфимцев возникали вопросы о том, не будет ли постоянное проигрывание аудиозаписей с информаторов мешать покою жильцов стоящих рядом домов. Как рассказал градоначальник, по ночам — с 23:00 до 06:00 — устройства собираются выключать, по праздникам светофоры будут «молчать» после 21:30 и до 07:00.