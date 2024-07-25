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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Светофоры в Уфе стали «Ру»

Светофоры в Уфе стали «Ру»

25 июля 2024, 11:29
Фото: Минтранс РБ
Новый сигнал поверг в недоумение водителей и пешеходов — «русифицирование» объяснили в Минтрансе РБ.

Светофоры в столице Башкирии подверглись обновлению, сообщили в Минтрансе РБ. На дисплеях некоторых устройств для регулировки движения появилась аббревиатура «РУ».

Как пояснили в ведомстве, сокращение обозначает «ручное управление» — таким образом в городе стали обозначать светофоры, для переключения сигналов которых пешеходам требуется нажать на кнопку. Таймера отсчёта на таких светофорах не будет.

В Минтрансе сообщили и о другом не менее важном нововведении — теперь многие светофоры в Уфе оснащены адаптивными модулями. В зависимости от загруженности трафика интервалы переключения сигналов будут изменяться.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии появились «говорящие» светофоры — они призваны облегчить передвижение по городу для инвалидов по зрению. Впрочем, некоторых уфимцев громкие устройства стали раздражать.

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#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Юбилей Уфы#Светофоры
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