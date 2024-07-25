Светофоры в Уфе стали «Ру»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Светофоры в столице Башкирии подверглись обновлению, сообщили в Минтрансе РБ. На дисплеях некоторых устройств для регулировки движения появилась аббревиатура «РУ».
Как пояснили в ведомстве, сокращение обозначает «ручное управление» — таким образом в городе стали обозначать светофоры, для переключения сигналов которых пешеходам требуется нажать на кнопку. Таймера отсчёта на таких светофорах не будет.
В Минтрансе сообщили и о другом не менее важном нововведении — теперь многие светофоры в Уфе оснащены адаптивными модулями. В зависимости от загруженности трафика интервалы переключения сигналов будут изменяться.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии появились «говорящие» светофоры — они призваны облегчить передвижение по городу для инвалидов по зрению. Впрочем, некоторых уфимцев громкие устройства стали раздражать.