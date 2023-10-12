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Школьник напал с топором на полицейского в Башкирии

Школьник напал с топором на полицейского в Башкирии

12 октября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Таким методом мальчик попытался защитить своего отца.

В Гафурийском районе школьник напал с топором на сотрудника полиции, пытаясь защитить своего отца. По информации пресс-службы МВД РБ, правоохранительные органы в ходе расследования кражи денег с банковской карты вышли на супружескую пару из села Родина.

Прыбыв на место сотрудники застали 29-летнего мужчину с внешними признаками опьянения, а на требование проследовать в отдел полиции реагировал неадекватно и агрессивно — он матерился и угрожал топором.

В результате, к местному жителю полицейские применили силу и отобрали оружие. Однако за него вступился его 9-летний сын, он ударил сотрудника топором по спине.

Так, семья всем составом была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Башкирия#Полиция#Новости Башкирии#Сотрудники полиции
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