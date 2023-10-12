Школьник напал с топором на полицейского в Башкирии

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Гафурийском районе школьник напал с топором на сотрудника полиции, пытаясь защитить своего отца. По информации пресс-службы МВД РБ, правоохранительные органы в ходе расследования кражи денег с банковской карты вышли на супружескую пару из села Родина.
Прыбыв на место сотрудники застали 29-летнего мужчину с внешними признаками опьянения, а на требование проследовать в отдел полиции реагировал неадекватно и агрессивно — он матерился и угрожал топором.
В результате, к местному жителю полицейские применили силу и отобрали оружие. Однако за него вступился его 9-летний сын, он ударил сотрудника топором по спине.
Так, семья всем составом была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.