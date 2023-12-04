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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Уфе полицейские получили 10 лет строго режима за взятку в 100 тысяч рублей

Полицейские в Уфе требовали взятку 100 тысяч, но получили 10 лет строгого режима

4 декабря 2023, 10:04
Фото: Midjourney

В Уфе полицейские получили 10 лет строго режима за взятку в 100 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Калининский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении оперуполномоченного полиции и экс-сотрудника органа внутренних дел. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и вымогательстве взятки.

По информации Ъ-Уфа, инцидент произошел в ноябре 2022 года. Сотрудники полиции в ходе проверки сообщения о краже телефона приехали в кафе для задержания подозреваемого. Его знакомый в свою очередь стал оказывать активное сопротивление сотрудникам органов правопорядка. В частности, он преградил полицейским дорогу на автомобиле, а также битой ударил одного из них по ноге. В результате оба нарушителя были задержаны.

Нарушителя избили и доставили в отдел полиции, где стали требовать у него взятку в размере 100 тысяч рублей во избежание уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники ФСБ задержали полицейского при получении взятки.

Подсудимые не признали вину. Злоумышленников приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, мужчин лишили права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, а также взыскал солидарно 50 тыс. рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.

#Общество#Взятка#Деньги#Полиция#Криминал#Вымогательство#Новости Башкирии#Полицейского задержали за взятку#Азамат Нухов#Сотрудники полиции
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