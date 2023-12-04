Полицейские в Уфе требовали взятку 100 тысяч, но получили 10 лет строгого режима

По информации Ъ-Уфа, инцидент произошел в ноябре 2022 года. Сотрудники полиции в ходе проверки сообщения о краже телефона приехали в кафе для задержания подозреваемого. Его знакомый в свою очередь стал оказывать активное сопротивление сотрудникам органов правопорядка. В частности, он преградил полицейским дорогу на автомобиле, а также битой ударил одного из них по ноге. В результате оба нарушителя были задержаны.