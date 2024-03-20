Обиравший своих подчиненных полицейский из Уфы получил тюремный срок

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Уфе суд огласил приговор в отношении экс-заместителя начальника отдела полиции, обвиняемого в мошенничестве. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном и крупном размерах), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).
В суде установлено, что подсудимый, занимавший на тот момент высокую должность в правоохранительных органах, испытывал финансовые трудности. В связи с этим мужчина решил воспользоваться своим служебным положением и убедил 10 подчинённых взять на себя кредитные обязательства с последующей передачей ему денежных средств.
Размер кредитов, оформленных на имя его подчиненных, варьировался от 150 тыс. рублей до 800 тыс. рублей. Всего злоумышленник получил 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Отмечается, что для придания видимости своей платежеспособности полицейский частично возвращал деньги коллегам.
Кроме того, в ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в обеспечительных целях обращено взыскание на его долю земельного участка.
Напоним, ранее в Башкирии завели уголовное дело на главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района. Как считает следствие, под видом заработной платы он в течение нескольких лет незаконно начислил себе до 18 млн рублей.