Обиравший своих подчиненных полицейский из Уфы получил тюремный срок

В суде установлено, что подсудимый, занимавший на тот момент высокую должность в правоохранительных органах, испытывал финансовые трудности. В связи с этим мужчина решил воспользоваться своим служебным положением и убедил 10 подчинённых взять на себя кредитные обязательства с последующей передачей ему денежных средств.