Уфимец разнёс автосалон

Однако на этом креатив не исчерпан — охранник, заметивший его таланты, попытался остановить начинающего архитектора, и тут-то герой в лучших традициях зарубежных боевиков продемонстрировал свои умения: ударил охранника по голове и даже раскрутил черенок от метлы, чтобы противник чувствовал себя по-настоящему в опасности.