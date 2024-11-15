Уфимец разнёс автосалон

Posted 15 ноября, 09:51
Published 15 ноября, 09:51
Modified 15 ноября, 10:16
Updated 15 ноября, 10:16
Как установил суд, в феврале 42-летний мужчина решил, что освещение в одном из автосалонов нуждается в его мастерском вмешательстве: активист просто взял и поломал его, а заодно и проломил шлагбаум.
Однако на этом креатив не исчерпан — охранник, заметивший его таланты, попытался остановить начинающего архитектора, и тут-то герой в лучших традициях зарубежных боевиков продемонстрировал свои умения: ударил охранника по голове и даже раскрутил черенок от метлы, чтобы противник чувствовал себя по-настоящему в опасности.
Когда хулигана, наконец, доставили в полицию, все пошло по тому же сценарию. Полицейский просто хотел составить протокол — в ответ получил добротную порцию отработки приемов из фильмов с Джеки Чаном.
Суд такую любовь к боевикам не оценил и приговорил мужчину к пяти годам колонии за хулиганство и побои.