Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Напомним, в июле 2024 года 15-летняя девочка заявила, что стала жертвой жестокого нападения со стороны подростка, что привело к трагическим последствиям. Спасаясь от агрессора, она была вынуждена выпрыгнуть из окна третьего этажа, получив тяжелые травмы и попав в больницу.
Сообщение о происшествии поступило в комментариях к телеграм-каналу Информационного центра СК и оно не осталось без внимания. Руководство детского дома попыталось скрыть истинные причины травм у ребенка, что вызвало еще большее беспокойство среди родителей и общественности, сообщает Следком РФ.
В связи с этим Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о всех обстоятельствах, установленных в ходе следственных действий.