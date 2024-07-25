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Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина

Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина

25 июля 2024, 12:39
Фото: tg: Следком
Председатель Следственного комитета России поручил провести тщательное расследование по делу о нарушении прав воспитанников детского дома в Башкортостане, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, в июле 2024 года 15-летняя девочка заявила, что стала жертвой жестокого нападения со стороны подростка, что привело к трагическим последствиям. Спасаясь от агрессора, она была вынуждена выпрыгнуть из окна третьего этажа, получив тяжелые травмы и попав в больницу.

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Сообщение о происшествии поступило в комментариях к телеграм-каналу Информационного центра СК и оно не осталось без внимания. Руководство детского дома попыталось скрыть истинные причины травм у ребенка, что вызвало еще большее беспокойство среди родителей и общественности, сообщает Следком РФ.

В связи с этим Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о всех обстоятельствах, установленных в ходе следственных действий.

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