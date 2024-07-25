Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина

Напомним, в июле 2024 года 15-летняя девочка заявила, что стала жертвой жестокого нападения со стороны подростка, что привело к трагическим последствиям. Спасаясь от агрессора, она была вынуждена выпрыгнуть из окна третьего этажа, получив тяжелые травмы и попав в больницу.