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Posted 12 ноября, 10:20

Published 12 ноября, 10:20

Modified 12 ноября, 10:22

Updated 12 ноября, 10:22

Бастрыкин потребовал доклад о порче стендов героев в Уфе

Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы

12 ноября 2024, 10:20
Фото: t.me/infocentrskrf.

Бастрыкин потребовал доклад о порче стендов героев в Уфе

Глава Следственного комитета России запросил отчет по уголовному делу о вандализме на аллее воинской славы в Уфе, сообщает во вторник, 12 ноября, Следком по Республике Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, в понедельник, 11 ноября, неизвестные злоумышленники разрушили стенды с изображениями участников специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны, которые находятся на аллее воинской славы. Следователи сразу же инициировали проверку. За дело взялась и полиция, в которую обратились представители администрации Уфы. Информации об установлении личности вандалов и их мотивов пока от правоохранительных органов не поступало.

Вандалы терроризируют Уфу
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Напомним, об акте вандализма стало известно от руководителя администрации Дёмского района города Антона Тарасова. К своему гневному посту в Telegram чиновник приложил снимки последствий разгула злоумышленников. На них можно увидеть поваленные и разрисованные деревянные стенды, а также сорванные портреты военнослужащих.

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