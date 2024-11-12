Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы

Posted 12 ноября, 10:20
Published 12 ноября, 10:20
Modified 12 ноября, 10:22
Updated 12 ноября, 10:22
Как ранее сообщал Mkset, в понедельник, 11 ноября, неизвестные злоумышленники разрушили стенды с изображениями участников специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны, которые находятся на аллее воинской славы. Следователи сразу же инициировали проверку. За дело взялась и полиция, в которую обратились представители администрации Уфы. Информации об установлении личности вандалов и их мотивов пока от правоохранительных органов не поступало.
Напомним, об акте вандализма стало известно от руководителя администрации Дёмского района города Антона Тарасова. К своему гневному посту в Telegram чиновник приложил снимки последствий разгула злоумышленников. На них можно увидеть поваленные и разрисованные деревянные стенды, а также сорванные портреты военнослужащих.