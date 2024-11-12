Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы

Как ранее сообщал Mkset, в понедельник, 11 ноября, неизвестные злоумышленники разрушили стенды с изображениями участников специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны, которые находятся на аллее воинской славы. Следователи сразу же инициировали проверку. За дело взялась и полиция, в которую обратились представители администрации Уфы. Информации об установлении личности вандалов и их мотивов пока от правоохранительных органов не поступало.