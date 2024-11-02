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Штормовой ветер

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Ноябрь
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Июнь
Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы
Сегодня столицу Башкирии настиг супершторм и улицы буквально превратились в реки.
22 июня, 18:11
Май
В Башкирии прогнозируются заморозки и штормовое усиление ветра
18 мая, 10:48
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
Холодный ветер с дождем усилится до 18 м/с
11 мая, 11:43
Башкирию ждет штормовой ветер на 10 баллов по Бофорту
Спасатели Республики Башкортостан выпустили экстренное уведомление.
11 мая, 07:03

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