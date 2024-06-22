Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы

Буквально за тридцать минут на улицы Уфы выпала четырехмесячная норма осадков. Затопило все. Пешеходные переходы и низины. Водителям пришлось выбирать пути проезда, лужи были до полутора метров глубиной. На одном из сложных участков, окончания улицы Айской и начала ул. Бакалинской образовалась глубокая лужа, в которой гидроудар уже поймала престижная иномарка и автомобиль такси китайского производства. Каково же было удивление зевак, когда водитель советского «ВАЗ-2107» не просто не испугался глубокой лужи, а в буквальном смысле проплыл ее на авто под аплодисменты собравшихся, а спустя несколько метров колеса его авто зацепились за асфальт и машина благополучно уехала.