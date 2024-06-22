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Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы

Российский «АвтоВАЗ» показал себя лучше всех на затопленных улицах Уфы

22 июня 2024, 18:11
Фото: mkset.ru
Сегодня столицу Башкирии настиг супершторм и улицы буквально превратились в реки.

Буквально за тридцать минут на улицы Уфы выпала четырехмесячная норма осадков. Затопило все. Пешеходные переходы и низины. Водителям пришлось выбирать пути проезда, лужи были до полутора метров глубиной. На одном из сложных участков, окончания улицы Айской и начала ул. Бакалинской образовалась глубокая лужа, в которой гидроудар уже поймала престижная иномарка и автомобиль такси китайского производства. Каково же было удивление зевак, когда водитель советского «ВАЗ-2107» не просто не испугался глубокой лужи, а в буквальном смысле проплыл ее на авто под аплодисменты собравшихся, а спустя несколько метров колеса его авто зацепились за асфальт и машина благополучно уехала.

— Я всегда знал, что наши машины в экстремальных ситуациях самые лучшие. Да, там нет россыпи планшетов, зато там есть надежность, которой современным «стиралкам» не видать. Надо же, машина просто проплыла сложный участок и поехала дальше. Не сомневаюсь, масло придется заменить, но это не главное, самое важное, что она вытащила хозяина в сложный момент, — рассказал свидетель необычного явления.
Видео: mkset.ru
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