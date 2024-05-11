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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Холодный ветер с дождем ожидают в Уфе

Холодный ветер с дождем усилится до 18 м/с

11 мая 2024, 11:43

Холодный ветер с дождем ожидают в Уфе

Синоптики пока не имеют оснований радовать жителей столицы Башкирии хорошими новостями.

Сильный северо-западный ветер с порывами до 18 м/с и кратковременные дожди ожидаются в Уфе с 20:00 субботы, 11 мая, до 20:00 воскресения, 12 мая, сообщает городское управление гражданской защиты.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днём вряд ли погреется выше +13, а ночью будет колебаться в пределах +4…+6°.

Напомним, ранее спасатели МЧС Республики Башкортостан выпустили экстренное предупреждение об угрозе штормового ветра скоростью до 25 м/с.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Дождь#Башкортостан#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Гражданская защита#Температура воздуха#Штормовой ветер#Северо-западный ветер#Экстренное предупреждение
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