Холодный ветер с дождем усилится до 18 м/с

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Сильный северо-западный ветер с порывами до 18 м/с и кратковременные дожди ожидаются в Уфе с 20:00 субботы, 11 мая, до 20:00 воскресения, 12 мая, сообщает городское управление гражданской защиты.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днём вряд ли погреется выше +13, а ночью будет колебаться в пределах +4…+6°.
Напомним, ранее спасатели МЧС Республики Башкортостан выпустили экстренное предупреждение об угрозе штормового ветра скоростью до 25 м/с.