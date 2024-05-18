В Башкирии прогнозируются заморозки и штормовое усиление ветра

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
На территории республики прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В ближайшие сутки в воздухе и на поверхности почвы в Башкирии ожидаются заморозки до -3° и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
По данным Башгидромета, днем в субботу, 18 мая, ожидается до +10, +15°, по югу до +20°. Также местами пройдут небольшие осадки.
В воскресенье, 19 мая, температура воздуха ночью составит от +1 до +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем столбики термометров поднимутся до +11, +16°. Существенных осадков не предвидится.
Напомним, ранее в двух районах Башкирии выпал град размером с перепелиное яйцо. На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, можно увидеть, дороги и земельные участки в муниципалитетах оказались практически полностью покрытыми слоем из белых ледяных шариков.
Погода этой весной не раз преподносила жителям республики сюрпризы. К примеру, после резкого потепления в конце апреля в республике на протяжении нескольких недель держалась пасмурная погода с минусовыми температурами. Кроме того, небо в нескольких районах Башкирии ранее озарилось вспышками северного сияния.