В Башкирии прогнозируются заморозки и штормовое усиление ветра

Погода этой весной не раз преподносила жителям республики сюрпризы. К примеру, после резкого потепления в конце апреля в республике на протяжении нескольких недель держалась пасмурная погода с минусовыми температурами. Кроме того, небо в нескольких районах Башкирии ранее озарилось вспышками северного сияния.