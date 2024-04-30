Юного самокатчика сбили во дворе в Уфе

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В понедельник, 29 апреля, около 16 часов во дворе на Первомайской, 26 в Уфе сбили ребёнка на самокате, сообщает городская Госавтоинспекция.
22-летний водитель «Хендай Солярис» во дворе наехал на 12 -летнего подростка, когда мальчик катался там на самокате. В результате аварии ребёнок получил ушибы. Он обратился в больницу и после осмотра был отпущен медиками домой.
По факту ДТП начато административное расследование.