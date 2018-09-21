Японская катана и испанская наваха: как в Уфе выбирали лучших юных скрипачей мира

Мария Дуэньяс (Гранада, Испания). Первый концерт Никколо Паганини. На этом туре я окончательно убедился, что в игре Марии свойственные ей дерзость, эпатаж - есть часть ее самой. Поначалу все дни я полагал, что такой кварцево-кремниевый вид игры на инструменте лишь часть замысла, спортивный азарт, конкурсный адреналин и не более. Оказалось, что юная леди исповедует это свое видение скрипичного исполнительства - она так устроена. Дуэньяс мне напомнила всех этих фигуристок и гимнасток, которые в детстве добиваются олимпийских и иных чемпионских высот и затем резко куда то исчезают. Думаю, страсть к победам у Марии выше страсти играть на скрипке, или, возможно, все это мирно уживается целостным органичным единством в ее юной голове. Звучала прекрасно, ярко, дико эмоционально; бедный Паганини выглядел как палач скрипки, как рыцарь-тамплиер под стенами Иерусалима. Пару раз были ситуации в раунде Марии, когда слово “скрипка” являлась производной от слова “скрипеть”. У Дуэньяс на сцене вообще не может быть никаких компромиссов для нее - это одно из сильнейших ее качеств.