Культурные гранты в Башкирии - что не так?

- Вчера, 12 апреля, в Уфе состоялся «круглый стол», организованный Хабиром Сулеймановым и правозащитнищей Рамилей Саитовой. Это общественное обсуждение прошло в офисе интернет-портала ПроУфу. Были приглашены как представители министерства культуры РБ, так и члены экспертной комиссии по распределению грантов главы Башкортостана на имидж- проекты в области культуры. Представители минкультуры на обсуждение, разумеется, не явились; от экспертной комиссии был композитор Нур Даутов, который покорил всех своим обаянием и душепроникающими рассказами о муках творчества. Нур Асгатович говорил о чистоте убеждений членов экспертного Совета при министерстве культуры РБ, об их высокой нравственности и о том, как трудно нынче им – голосующим, живущим и непоколебимым!