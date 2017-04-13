Культурные гранты в Башкирии - что не так?

- Вчера, 12 апреля, в Уфе состоялся «круглый стол», организованный Хабиром Сулеймановым и правозащитнищей Рамилей Саитовой. Это общественное обсуждение прошло в офисе интернет-портала ПроУфу. Были приглашены как представители министерства культуры РБ, так и члены экспертной комиссии по распределению грантов главы Башкортостана на имидж- проекты в области культуры. Представители минкультуры на обсуждение, разумеется, не явились; от экспертной комиссии был композитор Нур Даутов, который покорил всех своим обаянием и душепроникающими рассказами о муках творчества. Нур Асгатович говорил о чистоте убеждений членов экспертного Совета при министерстве культуры РБ, об их высокой нравственности и о том, как трудно нынче им – голосующим, живущим и непоколебимым!
По моему мнению, при всей уже изрядно поднадоевшей общественности ситуации с этим распределением грантов мне удалось все же выявить и услышать ряд любопытных фактов, которые приведу ниже.
1. Прежде всего, хочу отметить, что гранты как продолжали распределяться между своими организациями – так это действо имеет место и по сей день. Юрист, секретарь Совета аксалов башкир - Рамиля Саитова отметила, что девять представителей экспертного Совета являются сотрудниками тех организаций, которые выиграли в этом году гранты, что является прямым нарушением законодательства. Все они известные люди в нашей республике и, разумеется, совершенно «независимые» творцы.
2. Гранты должны были выдаваться только негосударственным организациям. Бюджетники не имели юридических оснований участвовать в конкурсе. (См. пункт 3)
3. Проект постановления по грантам главы РБ является дефектным. То есть все эти годы гранты (субвенции) выдавались незаконно. (См. пункт 2)
4. Организованные на грантовые средства организации и коллективы, которыми так хвалятся министр культуры РБ Шафикова А.И. и ректор УГИИ Асфандьярова А.И., сегодня не существуют. Нет в наличии Молодежного симфонического оркестра РБ, нет Молодежного оркестра русских народных инструментов РБ, нет Сводного детского хора РБ, нет Камерного оркестра «Башкирия», не существует Студии мультипликационных фильмов, не существует Студии звукозаписи в ГКЗ «Башкортостан», не существует Передвижной Мобильной Сцены и т.д. На создание указанных организаций и площадок были выделены гранты главы РБ Хамитова Р.З.
Надо отметить, что минкультуры Башкирии освоил новую форму своей деятельности, называется она: «молчу – сейчас так надо»; никаких популистских пресс-завтраков, нет развёрнутых интервью для общественности или веселых игр с телевидением. Наступил период застоя. Слышны только невнятные комментарии местных деятелей культуры, различных народных артистов и не народных тоже, которые по весне вспомнили о своей былой славе и решили поддержать оттепель министерского ведомства.
Думается, пора прекратить рефлексировать на некогда существовавшую культуру некогда существовавшей БАССР, ибо время бежит вперед: культура и искусство развиваются с невероятной скоростью, особенно в соседних регионах, уже и нагнать не удастся.