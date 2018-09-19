Бах, Моцарт, Паганини: Как в Уфе выбирают лучшего скрипача мира

Нарушить эту идиллию вышел Степан Стариков (тоже из Москвы). И.С.Бах был несколько пережат, и мне не удалось раскусить штрих солиста в "Прелюдии", то ли он все же играл "деташе", но постоянно отпрыгивал, - то ли это было "спиккато", но такое длинное-неясно. Обаяние интерпретации взяло верх, и я скоро забыл об этих глупостях, ибо солист задал новую загадку - зачем брать Четвертый Каприс Паганини на децимы (музыкальный интервал шириной в десять ступеней - прим.ред.), ежели эти самые децимы фальшивы?! Все прекратилось на Моцарте, т.к. именно в его Пятом концерте конкурсант убедил всех своим красивым филигранным смычком. Думаю, Вольферль был бы доволен игрой Степана.