Уфимца избили и ограбили дети

И теперь, не успев толком повзрослеть, они уже попали в суд, где им точно расскажут о том, что вместо разбоя лучше заняться чем-то более полезным — например, учёбой или спортом. А вот четвертый участник «мероприятия», который ещё слишком мал для уголовной ответственности, пойдёт в добрые руки органов внутренних дел для «профилактики».