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Posted 19 ноября, 09:22

Published 19 ноября, 09:22

Modified 19 ноября, 10:13

Updated 19 ноября, 10:13

Разбойное нападение на мужчину произошло в Уфе

Уфимца избили и ограбили дети

19 ноября 2024, 09:22
Фото: 1MI.

Разбойное нападение на мужчину произошло в Уфе

В Уфе трое подростков окажутся на скамье подсудимых за разбой — их приключение закончилось не в том месте, где они ожидали, сообщил следком Башкирии во вторник, 19 ноября.

В декабре 2023 года, как считает следствие, на улице Богдана Хмельницкого нашлась группа юных «грабителей», которая решила, что холодный зимний вечер — это идеальное время для небольшого разбойчика. Они, не стесняясь, напали на 44-летнего мужчину с ударами, которые, похоже, были вдохновлены последними боевиками, и потребовали у него деньги.

Как настоящие мастера маскировки, подростки не поленились загнать свою жертву в безлюдное место, где и забрали у него мобильник и наличные. Но, как показывает практика, удерживать стиль анонимности не так просто: благодаря видео с камер и взвешенному анализу «кто где был», их быстро нашли.

И теперь, не успев толком повзрослеть, они уже попали в суд, где им точно расскажут о том, что вместо разбоя лучше заняться чем-то более полезным — например, учёбой или спортом. А вот четвертый участник «мероприятия», который ещё слишком мал для уголовной ответственности, пойдёт в добрые руки органов внутренних дел для «профилактики».

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