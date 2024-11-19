Уфимца избили и ограбили дети

Posted 19 ноября, 09:22
Published 19 ноября, 09:22
Modified 19 ноября, 10:13
Updated 19 ноября, 10:13
В декабре 2023 года, как считает следствие, на улице Богдана Хмельницкого нашлась группа юных «грабителей», которая решила, что холодный зимний вечер — это идеальное время для небольшого разбойчика. Они, не стесняясь, напали на 44-летнего мужчину с ударами, которые, похоже, были вдохновлены последними боевиками, и потребовали у него деньги.
Как настоящие мастера маскировки, подростки не поленились загнать свою жертву в безлюдное место, где и забрали у него мобильник и наличные. Но, как показывает практика, удерживать стиль анонимности не так просто: благодаря видео с камер и взвешенному анализу «кто где был», их быстро нашли.
И теперь, не успев толком повзрослеть, они уже попали в суд, где им точно расскажут о том, что вместо разбоя лучше заняться чем-то более полезным — например, учёбой или спортом. А вот четвертый участник «мероприятия», который ещё слишком мал для уголовной ответственности, пойдёт в добрые руки органов внутренних дел для «профилактики».