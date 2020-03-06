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Posted 6 марта 2020, 07:06

Published 6 марта 2020, 07:06

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина

В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина

6 марта 2020, 07:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ранее судимый житель столицы таким образом защищал девушек от перепалки.

В Уфе произошло нападение на посетителя магазина с ножом. В преступлении признался 31-летний уфимец, передали в МВД по Башкирии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ранение пострадавший получил во время драки. У мужчины был конфликт чуть ранее с двумя девушками, одна из которых позвала на защиту своего знакомого. Тот знакомый в какой-то момент решил перейти от кулаков к ножу и ударил потерпевшего в спину.

Сейчас о состоянии раненного информации нет, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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