В Уфе 31-летний мужчина напал с ножом на посетителя магазина

Posted 6 марта 2020, 07:06
Published 6 марта 2020, 07:06
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
В Уфе произошло нападение на посетителя магазина с ножом. В преступлении признался 31-летний уфимец, передали в МВД по Башкирии.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ранение пострадавший получил во время драки. У мужчины был конфликт чуть ранее с двумя девушками, одна из которых позвала на защиту своего знакомого. Тот знакомый в какой-то момент решил перейти от кулаков к ножу и ударил потерпевшего в спину.
Сейчас о состоянии раненного информации нет, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.