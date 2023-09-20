mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Уфе задержали таксиста, который напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте

В Уфе задержали таксиста, который напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте

20 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
По факту нападения также было возбуждено уголовное дело.

Стало известно о задержании таксиста из Уфы, который распылил на своего пассажира жидкость из перцового баллончика, а после избил его. Как уточнили в пресс-службе МВД РБ, мужчину передали в сотрудникам следственных органов.

В свою очередь следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по стать «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, что инцидент произошел 17 сентября в ЖК «Цветы Башкирии». Конфликт начался из-за способа оплаты поездки, водитель требовал заплатить ему либо наличными, либо переводом на карту. Однако поезда была уже оплачена картой в приложении сервиса. Такой расклад таксиста, судя по всему, не устроил. Он догнал 24-летнего пассажира у подъезда и распылил ему в глаза перцовый баллончик, а после несколько раз ударил им его по голове и попытался скрыться. При этом он забрал телефон потерпевшего, однако первая попытка скрыться оказалось неудачной — по пути он совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. Уехать с места преступление таксисту удалось после того, как тот вернул телефон пострадавшему.

Сам пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение с ожогом глаз и ушибами головы.

В Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком из-за оплаты поездки по карте
Узнать подробнее
#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Разбойное нападение#Нападение#Такси
Подпишитесь
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Сегодня, 14:19
Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии
Сегодня, 13:00
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Сегодня, 11:03
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Сегодня, 06:21
Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит
Сегодня, 09:21
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Вчера, 09:50