В Уфе задержали таксиста, который напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте

Напомним, что инцидент произошел 17 сентября в ЖК «Цветы Башкирии». Конфликт начался из-за способа оплаты поездки, водитель требовал заплатить ему либо наличными, либо переводом на карту. Однако поезда была уже оплачена картой в приложении сервиса. Такой расклад таксиста, судя по всему, не устроил. Он догнал 24-летнего пассажира у подъезда и распылил ему в глаза перцовый баллончик, а после несколько раз ударил им его по голове и попытался скрыться. При этом он забрал телефон потерпевшего, однако первая попытка скрыться оказалось неудачной — по пути он совершил столкновение с двумя припаркованными автомобилями. Уехать с места преступление таксисту удалось после того, как тот вернул телефон пострадавшему.