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Житель Башкирии получил выстрел в лицо от 34-летнего уфимца

6 апреля 2020, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Пострадавший выжил, но находится в больнице.

В Калининском районе Уфы местный житель получил выстрел в лица от защищавшего отца 34-летнего мужчины.

В МВД по Башкирии сообщили, что ЧП произошло в доме по улице Ивана Франко. В тот день трое 62-летний мужчин решили провести время вместе и выпить. В какой-то момент одному из них стало плохо с сердцем, а двое других принялись искать помощь.

Помощь найти им так и не удалось, однако на шум вышел 35-летний сосед, которых начал избивать нарушителей его спокойствия. Один из мужчин позвонил своему 34-летнему сыну, который тут же приехал на помощь с травматическим пистолетом.

Когда он приехал, то для защиты отца выстрелил обидчику в лицо, того госпитализировали, а в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

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