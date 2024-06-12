Путин поздравил Хабирова с Днём России

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Торжественные телеграммы глава субъекта получил от президента Владимир Путина, начальника Кабмина Михаила Мишустина и полномочного представителя главы государства в Приволжье Игоря Комарова.
Путин в своём поздравлении пожелал Хабирову «успехов и всего самого доброго», а также написал о «трудовых свершениях, ратных подвигах, талантах и вдохновении», с которыми «созидали великую державу» предки. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что «сохраняя связь поколений» удастся «преодолеть любые испытания». Аналогичные поздравления были разосланы и в другие регионы РФ.
Стоит также отметить, что в среду, 12 июня, в Башкирии отмечаются ещё две праздничные даты — день основания города Уфы и 270-летие со дня рождения Салавата Юлаева. О них в поздравительных сообщениях ничего упомянуто не было.