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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Хабиров на встрече с Путиным в 2021 году.

Путин поздравил Хабирова с Днём России

12 июня 2024, 09:22
Фото: пресс-служба главы РБ
Хабиров на встрече с Путиным в 2021 году.
Поздравления от высших эшелонов власти получил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом гласит информация на сайте пресс-службы руководителя региона. Напомним, 12 июня в стране отмечается День России.

Торжественные телеграммы глава субъекта получил от президента Владимир Путина, начальника Кабмина Михаила Мишустина и полномочного представителя главы государства в Приволжье Игоря Комарова.

Путин в своём поздравлении пожелал Хабирову «успехов и всего самого доброго», а также написал о «трудовых свершениях, ратных подвигах, талантах и вдохновении», с которыми «созидали великую державу» предки. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что «сохраняя связь поколений» удастся «преодолеть любые испытания». Аналогичные поздравления были разосланы и в другие регионы РФ.

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Стоит также отметить, что в среду, 12 июня, в Башкирии отмечаются ещё две праздничные даты — день основания города Уфы и 270-летие со дня рождения Салавата Юлаева. О них в поздравительных сообщениях ничего упомянуто не было.

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