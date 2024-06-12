Путин поздравил Хабирова с Днём России

Путин в своём поздравлении пожелал Хабирову «успехов и всего самого доброго», а также написал о «трудовых свершениях, ратных подвигах, талантах и вдохновении», с которыми «созидали великую державу» предки. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что «сохраняя связь поколений» удастся «преодолеть любые испытания». Аналогичные поздравления были разосланы и в другие регионы РФ.