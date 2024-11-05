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Posted 5 ноября, 12:09

Published 5 ноября, 12:09

Modified 5 ноября, 12:11

Updated 5 ноября, 12:11

Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии

Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии

5 ноября 2024, 12:09
Фото: Алексей Пальчинский.
Новый долгожитель появился в регионе во вторник, 5 ноября, сообщает мэр города Октябрьского Алексей Пальчинский.

Глава Октябрьского Алексей Пальчинский рассказал историю жизни юбилярши. Он уточнил, что Суфия Зарипова отпраздновала свой 100-летний юбилей в родном городе. За плечами женщины насыщенная жизнь, наполненная испытаниями и радостями. Во времена Великой Отечественной войны трудилась на заводе, старалась помочь Родине всеми силами. В послевоенное время женщина столкнулась с испытаниями и кризисами, но, несмотря на все невзгоды, осталась стойкой и внесла в свой вклад в развитие региона.

Свой день рождения Суфия встретила с радостью в кругу близких людей. Навестили и поздравили виновницу торжества и волонтёры Победы Дворца молодежи города, подарив ей постельное белье и необходимые вещи для дома.

Глава администрации поздравил Суфию Зарипову с ее юбилеем и пожелал ей крепкого здоровья, спокойствия в душе и благополучие ее близким. Также мэр отметил, что жизнь героини является примером стойкости и трудолюбия для будущего поколения.

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Напомним, по данным на осень 2024 года в Башкирии зарегистрированы 140 долгожителей: все они перешагнули вековой рубеж.

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