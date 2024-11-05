Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии

Глава Октябрьского Алексей Пальчинский рассказал историю жизни юбилярши. Он уточнил, что Суфия Зарипова отпраздновала свой 100-летний юбилей в родном городе. За плечами женщины насыщенная жизнь, наполненная испытаниями и радостями. Во времена Великой Отечественной войны трудилась на заводе, старалась помочь Родине всеми силами. В послевоенное время женщина столкнулась с испытаниями и кризисами, но, несмотря на все невзгоды, осталась стойкой и внесла в свой вклад в развитие региона.