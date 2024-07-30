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Уфа выходит из берегов

Уфа выходит из берегов

30 июля 2024, 14:30
Фото: tg: Кирилл Первов
На данный момент в 9 муниципальных образованиях Башкортостана зафиксировано 17 ситуаций, связанных с подтоплением территорий в результате дождевого паводка, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС.

По состоянию на вечер, 30 июля 2024 года, подтоплено 12 придомовых территорий, 5 участков автомобильных дорог и 3 моста.

— Особую тревогу вызывает ситуация на северо-востоке Республики, где реки Ай и Юрюзань вышли из берегов из-за активного притока воды с территории Челябинской области, — сообщают в ведомстве.

В связи с этим увеличился приток к Павловскому водохранилищу до 1300 м3/сек, что создает риск подтопления низменных участков вблизи реки Уфы ниже по течению.

Ситуация находится под контролем специалистов Госкомитета по ЧС, и в случае необходимости будут приняты необходимые меры.

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