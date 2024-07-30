Уфа выходит из берегов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По состоянию на вечер, 30 июля 2024 года, подтоплено 12 придомовых территорий, 5 участков автомобильных дорог и 3 моста.
— Особую тревогу вызывает ситуация на северо-востоке Республики, где реки Ай и Юрюзань вышли из берегов из-за активного притока воды с территории Челябинской области, — сообщают в ведомстве.
В связи с этим увеличился приток к Павловскому водохранилищу до 1300 м3/сек, что создает риск подтопления низменных участков вблизи реки Уфы ниже по течению.
Ситуация находится под контролем специалистов Госкомитета по ЧС, и в случае необходимости будут приняты необходимые меры.