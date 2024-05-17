mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Фото: аккаунт в социальных сетях Газизьяна Ахмедьянова

Пляжная зона в Уфе пока не будет открыта

17 мая 2024, 16:37
Фото: аккаунт в социальных сетях Газизьяна Ахмедьянова
Подрядчики только готовят зону побережья озера Тёплого к приему отдыхающих.

Купание в озере Теплом до завершения работ по благоустройству прибрежной зоны запрещено, сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов. Сейчас на этой территории идет активная работа подрядчиков. Компании должны проложить велосипедные дорожки, разбить волейбольную площадку, установить лежаки и теневые навесы и создать пешеходные зоны и места для отдыха.

Судя по тому, что рабочие только укладывают бордюр и катают асфальт, открытие пляжной зоны на озере Тёплом в Уфе не уложится к началу купального сезона, которое традиционного стартует в первый день лета.

Озеро «Тёплое» — пруд-охладитель Уфимской ТЭЦ-2, который располагается в жилом районе Инорс в Уфе. Является излюбленным местом летнего отдыха среди жителей района. Благодаря промышленным теплообменникам Уфимской ТЭЦ-2, вода в озере не замерзает круглый год.

Читайте также:
На комплексное развитие сёл власти Башкирии привлекли более 7 млрд рублейУфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Купальный сезон#Новости Башкирии#Новости Уфы#Озеро Тёплое
Подпишитесь
Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?
Сегодня, 08:25
«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ
Вчера, 10:09
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
Сегодня, 04:29
Выходные в Башкирии увеличили на два дня
Сегодня, 08:06
В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО
Сегодня, 08:00
В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн
Сегодня, 07:50
"