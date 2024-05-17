Пляжная зона в Уфе пока не будет открыта

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:47
Купание в озере Теплом до завершения работ по благоустройству прибрежной зоны запрещено, сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов. Сейчас на этой территории идет активная работа подрядчиков. Компании должны проложить велосипедные дорожки, разбить волейбольную площадку, установить лежаки и теневые навесы и создать пешеходные зоны и места для отдыха.
Судя по тому, что рабочие только укладывают бордюр и катают асфальт, открытие пляжной зоны на озере Тёплом в Уфе не уложится к началу купального сезона, которое традиционного стартует в первый день лета.
Озеро «Тёплое» — пруд-охладитель Уфимской ТЭЦ-2, который располагается в жилом районе Инорс в Уфе. Является излюбленным местом летнего отдыха среди жителей района. Благодаря промышленным теплообменникам Уфимской ТЭЦ-2, вода в озере не замерзает круглый год.