mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Пьяный пловец бросил вызов спасателям в Уфе

Пьяный пловец бросил вызов спасателям в Уфе

20 июня 2024, 09:49
Фото: Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Дежурившие на озере специалисты не дали утонуть 21-летнему парню, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда, которые дежурили на озере Тёплом, вечером в среду, 19 июня, спасли 21-летнего парня. По всем внешним признакам, на подвиги пловца толкнула пьяная бравада.

— Молодой человек проверял выдержку спасателей, постоянно заплывая за буйки. Сотрудники раз за разом делали ему замечания, на которые парень неизменно отвечал, что прекрасно плавает и не нужно ему указывать, что делать, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Исход был очевиден. Или спортивные навыки подкачали, или уфимец слегка их преувеличил, но в один из заплывов он начал тонуть. Спасатели пришли ему на помощь и доставили на берег, где передали полицейским.

Напомним, ранее региональные спасатели подвели печальные итоги начала купального сезона — 25 жертв за 19 дней.

Читайте также:
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе25 трупов достали из водоемов БашкирииКафе запретят торговать спиртным по ночам в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Озеро Тёплое#Инциденты#Пловец
Подпишитесь
«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае
Сегодня, 10:02
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
Сегодня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Сегодня, 10:46
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Сегодня, 09:07
Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии
Сегодня, 10:54
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
Сегодня, 07:33