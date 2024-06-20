Пьяный пловец бросил вызов спасателям в Уфе

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сотрудники Поисково-спасательного отряда, которые дежурили на озере Тёплом, вечером в среду, 19 июня, спасли 21-летнего парня. По всем внешним признакам, на подвиги пловца толкнула пьяная бравада.
— Молодой человек проверял выдержку спасателей, постоянно заплывая за буйки. Сотрудники раз за разом делали ему замечания, на которые парень неизменно отвечал, что прекрасно плавает и не нужно ему указывать, что делать, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Исход был очевиден. Или спортивные навыки подкачали, или уфимец слегка их преувеличил, но в один из заплывов он начал тонуть. Спасатели пришли ему на помощь и доставили на берег, где передали полицейским.
Напомним, ранее региональные спасатели подвели печальные итоги начала купального сезона — 25 жертв за 19 дней.