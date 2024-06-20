Пьяный пловец бросил вызов спасателям в Уфе

— Молодой человек проверял выдержку спасателей, постоянно заплывая за буйки. Сотрудники раз за разом делали ему замечания, на которые парень неизменно отвечал, что прекрасно плавает и не нужно ему указывать, что делать, — рассказывают в пресс-службе ведомства.