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Отходы

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Декабрь
Уфа рискует зарасти мусором на каникулах
23 декабря, 22:08
Ноябрь
Цедра вместо химии, втулка вместо органайзера: 8 гениальных идей из ничего!
21 ноября, 06:34
Сентябрь
Туристы портят Башкирию
16 сентября, 19:08
Июль
Уфа зарастает мусором
31 июля, 10:54
В Башкирии пересмотрят тарифы ЖКХ
18 июля, 13:59
Оператора ТКО выбрали без конкурса в Башкирии
11 июля, 12:01
Июнь
В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона
Экологическая катастрофа назревает в райцентре Мишкинского района Башкортостана, рассказали Mkset активисты «Народного фронта».
21 июня, 07:27
Январь
На проект ликвидации кладбища отходов в Уфе выделят 57,8 млн рублей
Компания, получившая контракт, попадалась на штрафы за срывы контрактов и получала милионные иски за просроченные сроки.
12 января, 08:27

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