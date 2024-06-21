В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона

Сейчас туда свозят не только строительный и прочий мусор, но также сливают отходы жизнедеятельности с машин ассенизаторов. Общественники рассказали Mkset, что собираются обращаться в надзорные органы. Кроме того, активисты уже отправили требования ограничить доступ к местности региональному Минэкологии.