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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона

В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона

21 июня 2024, 07:27
Фото: Народный фронт
Экологическая катастрофа назревает в райцентре Мишкинского района Башкортостана, рассказали Mkset активисты «Народного фронта».

Строчить жалобы на огромный мусорный полигон сельчане начали ещё в прошлом году — жители составляли петиции и обращались к Президенту России Владимиру Путину. Как сообщал Mkset, тогда сельчане рассказывали, что отходы на свалку везут сразу с четырёх районов Башкирии.

«Наш район назначили межрайонной свалкой» Жители Башкирии написали петицию Путину
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Фото: Народный фронт

Помимо невыносимого запаха, мусорный полигон создаёт опасность пожаров. Летом 2023 года там произошло возгорание, из-за которого над Мишкино стоял смог.

— Полигон площадью в три футбольных поля местными жителями до сих пор используется, несмотря на то, что здесь рядышком, по соседству, есть действующий полигон. У него есть лицензия, он занесён в реестр, — рассказал сопредседатель башкортостанского штаба ОНФ Мурад Шафиков.
Мурад ШафиковМурад Шафиков
Мурад Шафиков
Фото: Народный фронт

Сейчас туда свозят не только строительный и прочий мусор, но также сливают отходы жизнедеятельности с машин ассенизаторов. Общественники рассказали Mkset, что собираются обращаться в надзорные органы. Кроме того, активисты уже отправили требования ограничить доступ к местности региональному Минэкологии.

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