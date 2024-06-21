В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Строчить жалобы на огромный мусорный полигон сельчане начали ещё в прошлом году — жители составляли петиции и обращались к Президенту России Владимиру Путину. Как сообщал Mkset, тогда сельчане рассказывали, что отходы на свалку везут сразу с четырёх районов Башкирии.
Помимо невыносимого запаха, мусорный полигон создаёт опасность пожаров. Летом 2023 года там произошло возгорание, из-за которого над Мишкино стоял смог.
— Полигон площадью в три футбольных поля местными жителями до сих пор используется, несмотря на то, что здесь рядышком, по соседству, есть действующий полигон. У него есть лицензия, он занесён в реестр, — рассказал сопредседатель башкортостанского штаба ОНФ Мурад Шафиков.
Сейчас туда свозят не только строительный и прочий мусор, но также сливают отходы жизнедеятельности с машин ассенизаторов. Общественники рассказали Mkset, что собираются обращаться в надзорные органы. Кроме того, активисты уже отправили требования ограничить доступ к местности региональному Минэкологии.