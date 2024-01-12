На проект ликвидации кладбища отходов в Уфе выделят 57,8 млн рублей

Общество «ГеоТехПроект» зарегистрировано в Красноярском крае, владельцем 100% уставного капитала является Андрей Мордвинов. В ноябре 2023 года предприятие было оштрафовано на 262,5 тыс рублей за срыв сроков проектных и изыскательных работ для рекультивации свалки в Забайкальском крае. В августе 2023 года за такое же нарушение «ГеоТехПроект» был оштрафован в Белгородской области на 351 тыс рублей. 18 декабря 2023 года в Арбитражный суд Башкирии поступил иск министерства экологии республики на ООО «ГеоТехПроект» о взыскании пени по госконтракту в размере 1,63 млн рублей.