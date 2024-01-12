На проект ликвидации кладбища отходов в Уфе выделят 57,8 млн рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Мэрия Уфы в лице Управления по обеспечению жизнедеятельности города заключила контракт с ООО «ГеоТехПроект» на проектные и изыскательные работы для ликвидации шламохранилищ в Орджоникидзевском районе.
Шламохранилища находятся в промышленной зоне Уфы рядом с производственными корпусами «Уралхимстроя» и «Уфаворгсинтеза», недалеко от посёлка Новые Черкассы и речки Шугуровка. Площадь территории 13 205,2 кв. метров. Кладбище отходов представляет собой выемку в грунте, заполненная, предположительно, нефтесодержащими отходами.
Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания. В числе прочих необходимо будет взять пробы из поверхности речки Шугуровка и выполнить их химический анализ, в том числе на микробиологические показатели.
Общество «ГеоТехПроект» зарегистрировано в Красноярском крае, владельцем 100% уставного капитала является Андрей Мордвинов. В ноябре 2023 года предприятие было оштрафовано на 262,5 тыс рублей за срыв сроков проектных и изыскательных работ для рекультивации свалки в Забайкальском крае. В августе 2023 года за такое же нарушение «ГеоТехПроект» был оштрафован в Белгородской области на 351 тыс рублей. 18 декабря 2023 года в Арбитражный суд Башкирии поступил иск министерства экологии республики на ООО «ГеоТехПроект» о взыскании пени по госконтракту в размере 1,63 млн рублей.
По итогам 2022 года выручка компании выросла по сравнению с 2021 годом на 131% до 778 млн рублей. Прибыль составила 3,3 млн рублей. С 2010 года организация получила 119 госконтрактов на 2,4 млрд рублей.
Стоимость контракта составит 57,816 млн рублей, которые выделит уфимский бюджет. Работы должны быть выполнены в 3 этапа с 1 февраля 2024 года по 30 сентября 2025 года.