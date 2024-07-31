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Уфа зарастает мусором

Уфа зарастает мусором

31 июля 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
На проблему с вывозом ТКО пожаловались жители поселка Нагаево и ряда других населенных пунктов в Башкирии, сообщил в соцсетях глава регионального министерства природопользования и экологии Нияз Фазылов.

С «мусорной» проблемой столкнулись жители нескольких населенных пунктов в ряде районов Уфы и Башкортостана. В связи с этим Фазылов провел встречу с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и операторами, реализующими транспортировку отходов.

Глава ведомства, комментируя встречу, отметил, что для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО будут приняты меры. Власти нацелены на то, чтобы в дальнейшем не допускать повторения ситуаций, при которых на контейнерных площадках на протяжении долгого периода времени складировался и не вывозился мусор. Фазылов добавил, что повторная встреча с операторами по данному вопросу запланирована на сентябрь.

Напомним, ранее из-за поднявшегося уровня воды в реке под слоем отходов оказался погребен садовый участок в Башкортостане. Как выяснилось, виноваты в этом были сами владельцы загородного дома.

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