Уфа зарастает мусором

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
С «мусорной» проблемой столкнулись жители нескольких населенных пунктов в ряде районов Уфы и Башкортостана. В связи с этим Фазылов провел встречу с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и операторами, реализующими транспортировку отходов.
Глава ведомства, комментируя встречу, отметил, что для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО будут приняты меры. Власти нацелены на то, чтобы в дальнейшем не допускать повторения ситуаций, при которых на контейнерных площадках на протяжении долгого периода времени складировался и не вывозился мусор. Фазылов добавил, что повторная встреча с операторами по данному вопросу запланирована на сентябрь.
Напомним, ранее из-за поднявшегося уровня воды в реке под слоем отходов оказался погребен садовый участок в Башкортостане. Как выяснилось, виноваты в этом были сами владельцы загородного дома.