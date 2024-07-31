Уфа зарастает мусором

Глава ведомства, комментируя встречу, отметил, что для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО будут приняты меры. Власти нацелены на то, чтобы в дальнейшем не допускать повторения ситуаций, при которых на контейнерных площадках на протяжении долгого периода времени складировался и не вывозился мусор. Фазылов добавил, что повторная встреча с операторами по данному вопросу запланирована на сентябрь.