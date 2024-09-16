Туристы портят Башкирию

Posted 16 сентября, 19:08
Published 16 сентября, 19:08
Modified 16 сентября, 19:10
Updated 16 сентября, 19:10
Как отчитались представители природоохранной организации, после проливных дождей на туристических стоянках набралось 15 мешков с мусором. Отходы, оставшиеся после туристов, персонал собирал на территориях, по которым проходит маршрут сплава до Антоновой скалы.
Представители нацпарка в публикации также дежурно обратились к отдыхающим с убедительной просьбой не оставлять за собой мусор — помимо порчи окружающей среды, остатки еды привлекают диких животных.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии девушка заблудилась в лесу во время романтического отдыха.