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Posted 16 сентября, 19:08

Published 16 сентября, 19:08

Modified 16 сентября, 19:10

Updated 16 сентября, 19:10

Туристы портят Башкирию

Туристы портят Башкирию

16 сентября 2024, 19:08
Фото: Национальный парк Башкирия
О том, сколько приходится убирать за недобросовестными отдыхающими, рассказали на ресурсах Национального парка «Башкирия».

Как отчитались представители природоохранной организации, после проливных дождей на туристических стоянках набралось 15 мешков с мусором. Отходы, оставшиеся после туристов, персонал собирал на территориях, по которым проходит маршрут сплава до Антоновой скалы.

Представители нацпарка в публикации также дежурно обратились к отдыхающим с убедительной просьбой не оставлять за собой мусор — помимо порчи окружающей среды, остатки еды привлекают диких животных.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии девушка заблудилась в лесу во время романтического отдыха.

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