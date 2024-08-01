Уфимскую оппозиционерку могут отправить в Германию

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Ранее ряд западных СМИ публиковали предположения о том, что из российских мест отбывания наказаний будут освобождены некоторые заключённые, известные своей оппозиционной деятельностью.
Правозащитники и родственники осуждённых указывали на то, что диссиденты «исчезли» из колоний, что может быть знаком о предстоящем обмене. Среди них была и Лилия Чанышева* — экс-глава уфимского «Штаба Навального»**.
Как пишут СМИ, заключённых из российских тюрем скорее всего доставят в Германию. Несмотря на то, что в списках уже фигурирует ряд лиц, судьба Чанышевой* пока не уточнялась.
* — внесена в список террористов и экстремистов
** — деятельность организации запрещена в РФ