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Published Сегодня, 13:11

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Уфимскую оппозиционерку могут отправить в Германию

Уфимскую оппозиционерку могут отправить в Германию

1 августа 2024, 13:11
Фото: Лилия Чанышева / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Масштабный обмен заключёнными происходит 1 августа между США, Германией и Россией, сообщает издание CBS News.

Ранее ряд западных СМИ публиковали предположения о том, что из российских мест отбывания наказаний будут освобождены некоторые заключённые, известные своей оппозиционной деятельностью.

Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом
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Правозащитники и родственники осуждённых указывали на то, что диссиденты «исчезли» из колоний, что может быть знаком о предстоящем обмене. Среди них была и Лилия Чанышева* — экс-глава уфимского «Штаба Навального»**.

Как пишут СМИ, заключённых из российских тюрем скорее всего доставят в Германию. Несмотря на то, что в списках уже фигурирует ряд лиц, судьба Чанышевой* пока не уточнялась.

* — внесена в список террористов и экстремистов

** — деятельность организации запрещена в РФ

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