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Оплата проезда

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2025
«Терминала нет, только перевод»: законно ли оплачивать проезд через онлайн-банк
1 марта, 06:44
2024
Водитель украл пассажира в Уфе
25 ноября 2024, 17:27
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля 2024, 12:20
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Автомобилист в соцсетях поделился чеком за проезд по платной дороге, который внезапно подорожал на 150%.
17 июля 2024, 08:18
Плати и кати: уфимцам дали гайд по быстрой езде
5 июля 2024, 15:25
На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры
Проезд по уфимскому Восточному выезду с начала лета можно будет оплачивать транспондером. Как сообщили в Минтрансе Башкирии, сейчас ведется тестирование работы системы.
14 мая 2024, 05:07
Банк «Тинькофф» будет работать с транспортной картой в Башкирии
26 февраля 2024, 15:14
2023
В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда
В то же время младшая сестра девочки успела выйти и осталась на улице одна в слезах и без связи с родными.
27 октября 2023, 11:11

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