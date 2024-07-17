«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»

«Восточный выезд. Снова на платной дороге сняли ₽250 вместо ₽100». Так ёмко подписал свое сообщение в одной из социальных сетей автомобилист из Уфы. Утром в среду, 17 июля, проезд для него по платной дороге в Уфу резко прибавил в стоимости 150%. Автомобилисты в ярости. Вот лишь некоторые комментарии тех, кто увидел пост с чеком с пункта оплаты проезда по «Восточному выезду»: