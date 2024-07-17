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«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»

«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»

17 июля 2024, 08:18
Фото: Vk.com
Автомобилист в соцсетях поделился чеком за проезд по платной дороге, который внезапно подорожал на 150%.

«Восточный выезд. Снова на платной дороге сняли ₽250 вместо ₽100». Так ёмко подписал свое сообщение в одной из социальных сетей автомобилист из Уфы. Утром в среду, 17 июля, проезд для него по платной дороге в Уфу резко прибавил в стоимости 150%. Автомобилисты в ярости. Вот лишь некоторые комментарии тех, кто увидел пост с чеком с пункта оплаты проезда по «Восточному выезду»:

— Никак не нажрутся!

— Уже не первый раз так…

— Я работаю только ради проезда? Извините, с такими ошибками терминалов мне дешевле дома сидеть, чем работать. Это же ₽10 000 в месяц!

— А кто вернет ошибочно списанную сумму? Правильно! Ищи — свищи…

Напомним, что система оплаты проезда так обирает автомобилистов уже не первый раз. Аналогичные ошибочные списания система делала на самом старте ее запуска, в апреле 2024 года. Тогда региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства ручалось, что ошибочно списанные деньги вернут. А если есть какие-то проблемы и вопросы, то рекомендовало обращаться на горячую линию «платки» — *2323.

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