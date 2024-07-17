«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
«Восточный выезд. Снова на платной дороге сняли ₽250 вместо ₽100». Так ёмко подписал свое сообщение в одной из социальных сетей автомобилист из Уфы. Утром в среду, 17 июля, проезд для него по платной дороге в Уфу резко прибавил в стоимости 150%. Автомобилисты в ярости. Вот лишь некоторые комментарии тех, кто увидел пост с чеком с пункта оплаты проезда по «Восточному выезду»:
— Никак не нажрутся!
— Уже не первый раз так…
— Я работаю только ради проезда? Извините, с такими ошибками терминалов мне дешевле дома сидеть, чем работать. Это же ₽10 000 в месяц!
— А кто вернет ошибочно списанную сумму? Правильно! Ищи — свищи…
Напомним, что система оплаты проезда так обирает автомобилистов уже не первый раз. Аналогичные ошибочные списания система делала на самом старте ее запуска, в апреле 2024 года. Тогда региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства ручалось, что ошибочно списанные деньги вернут. А если есть какие-то проблемы и вопросы, то рекомендовало обращаться на горячую линию «платки» — *2323.