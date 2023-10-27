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В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда

В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда

27 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
В то же время младшая сестра девочки успела выйти и осталась на улице одна в слезах и без связи с родными.

В Уфе водитель автобуса №74 якобы оставил 9-летнюю девочку одну на остановке, так как у ее старшей сестры не проходила оплата по «Алге» и по банковской карте.

Как сообщает мама девочек на портале электронной приемной органов власти, ее старшую 17-летнюю дочь водитель якобы не выпустил на нужной остановке и поехал дальше. В то же время младшая девочка осталась одна на остановке Округа Галле «вся в слезах» и без связи с родными.

Так, выйти 17-летняя школьница смогла только на остановке ТРЦ «Семья», со слов матери, благодаря неравнодушной женщине, которая помогла ей оплатить проезд.

— На каком основании водитель не отдавал карту? Неужели 28 рублей, стоят слез маленького ребенка, — негодует женщина.

В конце обращения женщина попросила представителей власти прошу «принять серьезные меры и наладить терминалы в транспорте».

#Общество#Элина Сайфранова#Школьница#Автобус#Новости Уфы#Транспорт#Школьники#Оплата проезда
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