В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Уфе водитель автобуса №74 якобы оставил 9-летнюю девочку одну на остановке, так как у ее старшей сестры не проходила оплата по «Алге» и по банковской карте.
Как сообщает мама девочек на портале электронной приемной органов власти, ее старшую 17-летнюю дочь водитель якобы не выпустил на нужной остановке и поехал дальше. В то же время младшая девочка осталась одна на остановке Округа Галле «вся в слезах» и без связи с родными.
Так, выйти 17-летняя школьница смогла только на остановке ТРЦ «Семья», со слов матери, благодаря неравнодушной женщине, которая помогла ей оплатить проезд.
— На каком основании водитель не отдавал карту? Неужели 28 рублей, стоят слез маленького ребенка, — негодует женщина.
В конце обращения женщина попросила представителей власти прошу «принять серьезные меры и наладить терминалы в транспорте».