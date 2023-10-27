В Уфе водитель автобуса не выпускал школьницу из-за проблем с оплатой проезда

Как сообщает мама девочек на портале электронной приемной органов власти, ее старшую 17-летнюю дочь водитель якобы не выпустил на нужной остановке и поехал дальше. В то же время младшая девочка осталась одна на остановке Округа Галле «вся в слезах» и без связи с родными.