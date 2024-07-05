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Плати и кати: уфимцам дали гайд по быстрой езде

Плати и кати: уфимцам дали гайд по быстрой езде

5 июля 2024, 15:25
Фото: 1MI
О нововведениях, которые ждут автомобилистов на Восточном выезде, рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Популярность Восточного выезда среди автомобилистов продолжает расти. По данным ведомства, в мае по нему проехало 404,5 тыс. автомобилей, а по итогам июня — 456,2 тыс. Всего с момента открытия платной автодорогой воспользовались порядка 1,2 млн автомобилей.

В Минтрансе также рассказали об инфраструктуре объекта. В частности, в ведомстве затронули тему оплаты, напомнив, что на территории выезда функционирует по пять касс направлении. При этом в дальнейшем оплату за проезд можно будет производить посредством транспондера. Предполагается, что их использование поможет существенно снизить время проезда через пункты оплаты.

Перспективы внедрения оплаты через транспондеры активно обсуждаются в правительстве. Отмечается, что для автомобилистов с данным девайсом будет предусмотрена по одной скоростной полосе в каждом из направлений. Водители смогут проезжать пункты оплаты без остановки, за счет чего вырастет их пропускная способность.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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