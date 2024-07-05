Плати и кати: уфимцам дали гайд по быстрой езде

В Минтрансе также рассказали об инфраструктуре объекта. В частности, в ведомстве затронули тему оплаты, напомнив, что на территории выезда функционирует по пять касс направлении. При этом в дальнейшем оплату за проезд можно будет производить посредством транспондера. Предполагается, что их использование поможет существенно снизить время проезда через пункты оплаты.