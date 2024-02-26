Банк «Тинькофф» будет работать с транспортной картой в Башкирии

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Основные работы по переходу уже завершились. Возможность пополнения карты в приложении должна появиться в ближайшее время. В минтрансе «РБК Башкортостан» заявили, что еще необходимо протестировать и запустить обновленные функции.
Сроки подключения нового банка к приложению на AppStore будут более длительными, чем при взаимодействии с Google Play. После решения Центробанка отозвать лицензию у QIWI в мобильном приложении «Алга» были недоступны пополнения и покупка карты.