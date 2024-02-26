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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Банк «Тинькофф» будет работать с транспортной картой в Башкирии

Банк «Тинькофф» будет работать с транспортной картой в Башкирии

26 февраля 2024, 15:14
Фото: 1MI
Транспортная карта «Алга» переходит на «Тинькофф». Банк стал эквайером. После отзыва лицензии у QIWI — жители Башкирии испытывали проблемы с обслуживанием после 21 февраля.

Основные работы по переходу уже завершились. Возможность пополнения карты в приложении должна появиться в ближайшее время. В минтрансе «РБК Башкортостан» заявили, что еще необходимо протестировать и запустить обновленные функции.

Сроки подключения нового банка к приложению на AppStore будут более длительными, чем при взаимодействии с Google Play. После решения Центробанка отозвать лицензию у QIWI в мобильном приложении «Алга» были недоступны пополнения и покупка карты.

В Башкирии нашли способ восстановить работу приложения карты «Алга»
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