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Минстрой

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2025
Цены на жильё обвалили в Башкирии
7 февраля, 10:40
2024
Новую поликлинику строят в Башкирии
Здание нового детского медучреждения начали возводить в Абзелиловском районе Башкортостана, отчитался понедельник, 23 сентября, региональный Минстрой.
23 сентября 2024, 17:06
Любимое озеро Уфы исчезает
После открытия комплекса гребного слалома уровень воды в Тёплом озере значительно понизился, что вызывает беспокойство у местных жителей, сообщает во вторник, 17 сентября, UTV.
18 сентября 2024, 04:26
Срочно. Глава госкомпании в Башкирии обвиняется в тяжком преступлении
15 апреля 2024, 13:14
Власти Башкирии повысили стоимость жилья
В Башкирии утвердили рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения. Во втором квартале текущего года она составит 109 508 рублей.
11 апреля 2024, 16:38
Верховный суд Башкирии вынес приговор скандально известному министру
Верховный Суд республики рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы осужденных Рамзиля Кучарбаева, Руслана Валишина и их адвокатов на приговор Октябрьского районного суда г. Уфы, сообщает Объединённая пресс-служба судов РБ.
12 января 2024, 11:56
2023
В центре Уфы появится школа на 1100 мест рядом с заводом и высотками
27 декабря 2023, 16:44

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