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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:59

Бывшего министра строительства Башкирии приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Верховный суд Башкирии вынес приговор скандально известному министру

12 января 2024, 11:56
Фото: Рамзиль Кучарбаев// VK.com

Бывшего министра строительства Башкирии приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Верховный Суд республики рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы осужденных Рамзиля Кучарбаева, Руслана Валишина и их адвокатов на приговор Октябрьского районного суда г. Уфы, сообщает Объединённая пресс-служба судов РБ.

Судебная коллегия по уголовным делам определила изменить приговор в отношении Рамзиля Кучарбаева.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Уфы от 08 июня 2023 года (с учетом внесенных 16 ноября 2023 года изменений) Кучарбаеву было назначено окончательное наказание. Главу Минстроя Башкирии приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Также Кучарбаев на три года лишен права занимать государственные должности. В срок лишения свободы Кучарбаеву зачтено время его содержания под стражей.

В остальном приговор в отношении Рамзиля Кучарбаева и Руслана Валишина оставлен без изменений.

Напомним, в феврале 2021 года Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей.

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