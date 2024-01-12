Верховный суд Башкирии вынес приговор скандально известному министру

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Уфы от 08 июня 2023 года (с учетом внесенных 16 ноября 2023 года изменений) Кучарбаеву было назначено окончательное наказание. Главу Минстроя Башкирии приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.