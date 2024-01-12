Верховный суд Башкирии вынес приговор скандально известному министру

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Судебная коллегия по уголовным делам определила изменить приговор в отношении Рамзиля Кучарбаева.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Уфы от 08 июня 2023 года (с учетом внесенных 16 ноября 2023 года изменений) Кучарбаеву было назначено окончательное наказание. Главу Минстроя Башкирии приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также Кучарбаев на три года лишен права занимать государственные должности. В срок лишения свободы Кучарбаеву зачтено время его содержания под стражей.
В остальном приговор в отношении Рамзиля Кучарбаева и Руслана Валишина оставлен без изменений.
Напомним, в феврале 2021 года Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей.