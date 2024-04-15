Глава госкомпании в Башкирии обвиняется в тяжком преступлении

Posted Вчера, 13:14
Published Вчера, 13:14
Modified Вчера, 13:16
Updated Вчера, 13:16
Начальница Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ) может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает собственный источник Mkset.ru.
Речь идёт об Инне Иксановой, которая возглавляет УКС РБ с лета 2021 года. По нашим сведениям, ей грозит уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. О каком эпизоде идёт речь, пока что не известно. В пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии не смогли прокомментировать происходящее. Там сообщили, что уточнение информации находится «в процессе».
Известно, что в конце 2023 года прокуратура выявила нарушения в деятельности УКС РБ при заключении госконтрактов. Подчинённое министерству строительства управление незаконно меняло проектно-сметную документацию объектов, возводимых в рамках нацпроектов. Кроме того, некоторые объекты строились без необходимых документов и с завышением начальной цены контракта. Госпожа Иксанова отделалась выговором.
Источник Mkset.ru сообщает, что госпожу Иксанову доставили на допрос в следственное управление, где она «ведёт себя неадекватно, истерит и полностью отказывается сотрудничать со следствием». В пресс-службе министерства строительства и архитектуры не смогли прокомментировать уголовное преследование в отношении руководства УКС РБ.
В январе 2023 года оперативники ФСБ проводили следственные действия дома у госпожи Иксановой по делу о закупке аппаратов УЗИ для больниц Башкирии.
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