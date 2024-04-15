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Posted Вчера, 13:14

Published Вчера, 13:14

Modified Вчера, 13:16

Updated Вчера, 13:16

Чиновница из Башкирии может оказаться за решёткой

Глава госкомпании в Башкирии обвиняется в тяжком преступлении

15 апреля 2024, 13:14
Фото: 1MI

Чиновница из Башкирии может оказаться за решёткой

Руководительница подчинённого министерству строительства компании может стать фигурантом уголовного дела.

Начальница Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ) может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает собственный источник Mkset.ru.

Речь идёт об Инне Иксановой, которая возглавляет УКС РБ с лета 2021 года. По нашим сведениям, ей грозит уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. О каком эпизоде идёт речь, пока что не известно. В пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии не смогли прокомментировать происходящее. Там сообщили, что уточнение информации находится «в процессе».

Известно, что в конце 2023 года прокуратура выявила нарушения в деятельности УКС РБ при заключении госконтрактов. Подчинённое министерству строительства управление незаконно меняло проектно-сметную документацию объектов, возводимых в рамках нацпроектов. Кроме того, некоторые объекты строились без необходимых документов и с завышением начальной цены контракта. Госпожа Иксанова отделалась выговором.

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Источник Mkset.ru сообщает, что госпожу Иксанову доставили на допрос в следственное управление, где она «ведёт себя неадекватно, истерит и полностью отказывается сотрудничать со следствием». В пресс-службе министерства строительства и архитектуры не смогли прокомментировать уголовное преследование в отношении руководства УКС РБ.

В январе 2023 года оперативники ФСБ проводили следственные действия дома у госпожи Иксановой по делу о закупке аппаратов УЗИ для больниц Башкирии.

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Мы следим за развитием событий.

#Идэль Гумеров#Происшествия#Уфа#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Минстрой#Управление капитального строительства РБ
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