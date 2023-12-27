В центре Уфы появится школа на 1100 мест рядом с заводом и высотками

На территории будущей физико-математической школы сейчас находятся частные деревянные дома и улица Мичурина. Севернее, на перекрёстке Айской и Кирова — научно-исследовательский институт «Солитон». Рядом с ним будет подземная автостоянка на 90 машиномест. Также в квартале находятся здание «Башкиравтодора» и бизнес-центр «Салават Юлаев». Проектом предусмотрен снос ряда существующих жилых и нежилых сооружений, а также превращение улицы Ленской во внутриквартальный проезд.