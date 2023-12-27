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Минстрой Башкирии утвердил планировку территории школы на 1100 мест в центре Уфы

В центре Уфы появится школа на 1100 мест рядом с заводом и высотками

27 декабря 2023, 16:44
Фото: 1MI

Минстрой Башкирии утвердил планировку территории школы на 1100 мест в центре Уфы

Над школой будет возвышаться промышленное предприятие, высоки и деловой центр.

Министерство строительства и архитектуры утвердило пакет документов по планировке территории физико-математической школы на 1100 мест. Учебное учреждение появится в квартале площадью 49,69 гектаров, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Айской и Кирова.

На территории будущей физико-математической школы сейчас находятся частные деревянные дома и улица Мичурина. Севернее, на перекрёстке Айской и Кирова — научно-исследовательский институт «Солитон». Рядом с ним будет подземная автостоянка на 90 машиномест. Также в квартале находятся здание «Башкиравтодора» и бизнес-центр «Салават Юлаев». Проектом предусмотрен снос ряда существующих жилых и нежилых сооружений, а также превращение улицы Ленской во внутриквартальный проезд.

Территория школы обозначена синим, жилых комплексов — оранжевым цветомТерритория школы обозначена синим, жилых комплексов — оранжевым цветом
Территория школы обозначена синим, жилых комплексов — оранжевым цветом
Фото: building.bashkortostan.ru/

К югу от школьного двора разместится жилой комплекс с домами до 23 этажей. Ещё один ЖК появится у пересечения улицы Кирова и проспекта Салавата Юлаева этажностью до 31 этажа. Справа власти хотят построить дошкольное образовательное учреждение на 460 мест.

В характеристиках планируемого объекта сказано, что школа предназначена для углубленного изучения физики и математики. Школа займёт 4 этажа, детский сад — 3 этажа. В первом жилом комплексе будет 2 451 квартира, во втором — 1770 квартир, а также подземный паркинг на 743 машиномест. Численность населения квартала прогнозируется в 6018 человек.

Новые образовательные учреждения планируются и в Уфимском районе. Жители Таптыково требуют разделить детский сад и школу, но с 2017 года проекты «не сдвинулись с мёртвой точки».

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#Общество#Город#Уфа#Застройка#Идэль Гумеров#Минстрой
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