В центре Уфы появится школа на 1100 мест рядом с заводом и высотками

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Министерство строительства и архитектуры утвердило пакет документов по планировке территории физико-математической школы на 1100 мест. Учебное учреждение появится в квартале площадью 49,69 гектаров, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Айской и Кирова.
На территории будущей физико-математической школы сейчас находятся частные деревянные дома и улица Мичурина. Севернее, на перекрёстке Айской и Кирова — научно-исследовательский институт «Солитон». Рядом с ним будет подземная автостоянка на 90 машиномест. Также в квартале находятся здание «Башкиравтодора» и бизнес-центр «Салават Юлаев». Проектом предусмотрен снос ряда существующих жилых и нежилых сооружений, а также превращение улицы Ленской во внутриквартальный проезд.
К югу от школьного двора разместится жилой комплекс с домами до 23 этажей. Ещё один ЖК появится у пересечения улицы Кирова и проспекта Салавата Юлаева этажностью до 31 этажа. Справа власти хотят построить дошкольное образовательное учреждение на 460 мест.
В характеристиках планируемого объекта сказано, что школа предназначена для углубленного изучения физики и математики. Школа займёт 4 этажа, детский сад — 3 этажа. В первом жилом комплексе будет 2 451 квартира, во втором — 1770 квартир, а также подземный паркинг на 743 машиномест. Численность населения квартала прогнозируется в 6018 человек.
Новые образовательные учреждения планируются и в Уфимском районе. Жители Таптыково требуют разделить детский сад и школу, но с 2017 года проекты «не сдвинулись с мёртвой точки».